Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta, kaybolan atlarını ararken bölgede etkili olan sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde İsmail Kenç, Deniz Karsak ve Hakan Orhangazi, kaybolan atlarını aramaya çıktı.

Köyden uzaklaşan 3 kişi, sis ve tipi nedeniyle geri dönemedi.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

4 saat boyunca aranan 3 kişi, Yalınkaya köyü yakınlarında bulundu.

Kenç, Karsak ve Orhangazi atlarıyla birlikte köye getirildi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

