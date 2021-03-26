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Tipide kaybolan gencin karda ayak izlerine rastlandı

26.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’dan Mersin’e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Erdemli sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege K’yi arama çalışmalarına devam eden ekipler karda ayak izlerine rastladı.Edinilen bilgiye göre, 24 Mart Çarşamba günü Karaman’ın Ayrancı ilçesinden Mersin’in Erdemli ilçesine gitmek üzere araçları ile yola çıkan ve yoğun tipi nedeniyle yollarını kaybeden üç arkadaş kayboldu.

Tipide kaybolan gencin karda ayak izlerine rastlandı

Karaman’dan Mersin’e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Erdemli sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege K’yi arama çalışmalarına devam eden ekipler karda ayak izlerine rastladı.
Edinilen bilgiye göre, 24 Mart Çarşamba günü Karaman’ın Ayrancı ilçesinden Mersin’in Erdemli ilçesine gitmek üzere araçları ile yola çıkan ve yoğun tipi nedeniyle yollarını kaybeden üç arkadaş kayboldu. Kayıp haberi üzerine Karaman’dan bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri vakit kaybetmeden gençler için arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp olan gençlerin araçları Erdemli sınırları içerisinde kara saplanmış halde bulundu. Ekipler Kübra B’yi araç içerisinde beklerken, diğer arkadaşı Furkan K’yi de araçtan 4 kilometre uzaklıkta yürürken buldu. Durumları iyi olan Kübra B. ile Furkan K., getirildikleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra memleketleri Aksaray’a gönderildi. Halen kendisinden haber alınamayan Ege K’nin biran önce bulunabilmesi için Mersin’den gelen AFAD ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Gün ağardığında ekipler, Ege K’nin Erdemli sınırları içerisinde olan Cehennem Deresi Milli Parkı yanında karda ayak izlerine rastladı. Bunun üzerine ekipler bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Soğuk hava ve tipi nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

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