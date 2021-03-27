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  4. Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu

Tipide kaybolan gençle 4 gün sonra irtibat kuruldu

27.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’dan Mersin’e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Mersin’in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak ile telefonda irtibat kuruldu.

Karaman’dan Mersin’e gitmek üzere iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan ve Mersin’in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak ile telefonda irtibat kuruldu. Kabalak’ın bulunduğu yerden alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ege Kabalak, sabah saatlerinde cep telefonuyla konum atarak yardım istedi. Kabalak’ın attığı konum bilgisinin Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarında olan Cehennem Deresi Milli Parkı yakınlarından geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin AFAD, ekipleri gencin bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Bölgenin dağlık ve 1 metreyi aşan kar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığından helikopter de istendi.

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