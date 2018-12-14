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Tipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde, arızalanan içme suyu hattını kontrol etmek için su deposuna gitmek isteyen köylüler, tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı.

Tipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, arızalanan içme suyu hattını kontrol etmek için su deposuna gitmek isteyen köylüler, tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgede mahsur kalan köylüleri kurtarmak için bölgeye gönderilen helikopter de hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu köylüleri kurtardı.
Özalp ilçesine bağlı Hacıali köyünde içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Arıza nedenini belirlemek ve kontrol için Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgeye giden 10 köylü, tipi ve fırtına nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Köylülere ulaşamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler ilk olarak 5 vatandaşa ulaştı. Kurtarılan köylülerin ilk müdahaleleri 112 Acil ekipleri tarafından yapılırken, diğer 5 kişiyle de telefonla irtibatı sağlandı ve yerleri tespit edildi.
Van Valiliği koordinesinde Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van Helikopter Filo Komutanlığı'ndan bir Sikorsky tipi helikopter köylüleri kurtarmak için görevlendirildi. Havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle helikopter kısa süre sonra geri döndü. Hava kararmaya başlarken, jandarma ekipleri harekete geçti, mahsur kalan köylülerin kurtarılması için tekrar çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla mahsur kalan diğer 5 köylü de yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Köylüler, 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Tipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardıTipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardıTipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardıTipide mahsur kalan köylüleri jandarma kurtardı

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