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Tipide mahsur kalanların imdadına paletli ambulansla yetiştiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerince paletli ambulansla kurtarıldı - Mahsur kaldıkları bölgeden paletli ambulansla alınıp Çat ilçesine taşınan vatandaşlar, misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurum misafirhanelerine yerleştirildi - Belediye, Karayolları, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerince paletli ambulansla kurtarıldı.

Bölgede etkili olan kar, tipi ve fırtına yüzünden özellikle Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun 20 kilometresinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çat ilçesinden Erzurum istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

- Donma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar

Bölgede ihbar üzerine kapalı olan kırsal bir mahalle yolundaki hastayı paletli ambulansla Çat Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ekipleri daha sonra kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları alarak paletli ambulansla ilçe merkezine götürdü.

Paletli ambulansla zaman zamanda fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolları da açarak sürücülere yardımcı olan ekipler, donma tehlikesi geçiren çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı.

- Kurtarılan vatandaşlar ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi

Öte yandan söz konusu bölgede üzeri tamamen karla kaplanan otomobilde mahsur kalan yolcular, ekiplerce camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Paletli ambulansla ilçeye taşınan bu kişiler, misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurum misafirhanelerinde konuk ediliyor.

Belediye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

Bu arada, Erzurum istikametinden Bingöl yönüne ilerleyen sürücülerin geçişine olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum paletli ambulans

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