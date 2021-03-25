Tipide yollarını kaybeden 3 kişiden 2’si bulundu, biri halen aranıyor

Karaman’ın Ayrancı ilçesinden Mersin’in Erdemli ilçesine gitmek üzere araçları ile yola çıkan ve yoğun tipi nedeniyle yollarını kaybeden biri kadın 3 kişi kayboldu. AFAD, jandarma ve köy sakinlerinin çabaları sonucu 2 kişiye ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Ayrancı ilçesinden Mersin’in Erdemli ilçesine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan Furkan K., Ege K. ve Kübra B. yoğun tipi ve fırtınada yolunu kaybetti. Kübra B.’yi kara saplanan araçta bırakan Furkan K. ve Ege K. yolu bulmak için bölgeden uzaklaşınca bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye Karaman’dan jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol açarak ilerleyen ekipler, Erdemli sınırları içerisinde araç içerisinde yardım bekleyen Kübra B.’yi buldu. Ekiplerin bulduğu kadının tarif ettiği yönde devam eden arama çalışmalarında Furkan K.’ye de araçtan 4 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Bulunan Furkan K. ile Kübra B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kayıp olan Ege K.’nin de bulunması için bölgeye arama kurtarma uçağı istendi. Uçakla yapılan arama çalışmalarından da şuana kadar bir sonuç çıkmadı. Kayıp Ege K’nin bulunması için arama çalışmalarına Mersin’den gelen AFAD ve kurtarma ekipleri devam ediyor.

