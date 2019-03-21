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Tipiden kapanan Kağızman-Ağrı Karayolu'nda mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı Karayolu ulaşıma açılıp yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Karayolları'nda ekip başı olarak görev yapan Fahrettin Soyar: - "Fırtınada göz gözü görmüyordu. Yaklaşık 20 araç yolda kalmıştı, onları zarar görmeden yoldan çıkardık"

Kars'ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kentte tipi nedeniyle bir süre önce ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı Karayolu'nun Cumaçay mevkisinin ulaşıma açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, yol ulaşıma açılıp mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

Karayolları'nda ekip başı olarak görev yapan Fahrettin Soyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kağızman-Ağrı Karayolu'nda yaklaşık 48 saat çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu ifade eden Soyar, "Fırtınada göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla el birliği yapıp hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 20 araç yolda kalmıştı, onları zarar görmeden yoldan çıkardık." dedi.

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Kağızman Kars

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