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Tipiden mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.

Tipiden mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.
Olay, Kiğı ilçesine bağlı Sancak beldesi Karababa Tepesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Akbaş yönetimindeki hafif ticari araç Bingöl merkeze gelirken kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan 7 kişi, kendi imkanlarıyla kürekle yolu 2 saatlik süren çalışmayla açarak aracın saplandığı yerden çıkartarak kurtuldu.

FOTOĞRAFLI

Tipiden mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

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