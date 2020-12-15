Tıpkı Epic Games Store gibi: Ubisoft ücretsiz ödüller dağıtacak!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyası ile geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Bu kampanyada Epic Games Store, her gün bir ücretsiz oyun vereceğini duyurmuştu. 17 Aralık'ta başlayacak Yılbaşı Tatili İndirimi ile birlikte başlayacak bu kampanyaya rakip bir firmadan karşı atak geldi; Ubisoft'tan.

UBİSOFT'TAN ÜCRETSİZ ÖDÜLLER ATAĞI

Ubisoft, yeni bir açıklama yaptı. Assassin's Creed Valhalla , Watch Dogs: Legion ve Far Cry 6 gibi oyunların arkasındaki isim olan firma, kendi platformu üzerinden 14-18 Aralık tarihleri arasında her gün bir hediye vereceğini duyurdu. Bu hediyelerin ilki Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi eşyaları Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için efsanevi Bayek kıyafeti oldu.

ÜCRETSİZ OYUN DA OLABİLİR

Ücretsiz ödüllerin genel olarak Ubisoft oyunlarının oyun içi ödülleri olması muhtemel gözüküyor. Fakat dört günlük sürede Ubisoft ücretsiz oyun sunarak da bir sürpriz yapabilir.

