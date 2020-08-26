Tıpkı filmlerdeki gibi: Uzaydan gelen sinyaller tam zamanında geri döndü!

Mesaj filmini izleyenleriniz vardır. İzlemeyenler için ise kısaca bahsedelim. Bu filmde uzayın derinliklerinden Dünya'ya belirli periyotlarla gizemli radyo sinyalleri gelir. Gerçek olmasına ihtimal verilmeyen bu hikaye, 2012 yılında gerçek oldu. Zira, o yıl bilim insanları FRB 121102 isimli gizemli bir radyo sinyalinin varlığını keşfettiler. Bu radyo sinyali, bilim insanlarına göre yine mesaj filminde olduğu gibi belirli bir periyoda sahipti. Yani bir döngüsü vardı. Daily Mail'de yer alan bir habere göre bilim insanları gizemli radyo sinyalini tekrar inceledi.

FRB 121102 RADYO SİNYALİ 157 GÜN SONRA UYANDI

FRB 121102 radyo sinyalinden son defa sinyal alan bilim insanları, uzun bir bekleyiş sonrası, tam 157 gün sonra aynı sinyalleri tespit ettiler. Böylece radyo sinyallerinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu bir kez daha ortaya koyuldu. Bir nevi FRB 121102 tam da tahmin edildiği gün uyanmış oldu.

SİNYALLER UZAYLILARDAN MI GELİYOR?

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği tespit edilen gizemli radyo sinyallerinin nasıl ortaya çıktığı ise bilinmiyor. Mesaj filminde bu radyo sinyalleri birleştirildiğinde bir teknolojik aracın yapım planı ortaya çıkıyordu. Zaten iddialardan biri de radyo sinyallerinin uzaylı teknolojisine ait olduğuna dair. Fakat Manchester Üniversitesi'nde görevli araştırmacıların görüşleri daha farklı.

NEDENİ YÖRÜNGE HAREKETLERİ OLABİLİR

Araştırmacılar, büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olarak radyo sinyallerinin ortaya çıkabileceğini söylüyorlar. Yani onların görüşleri ne filmle, ne de çılgın uzaylı iddialarıyla uyumlu değil. Radyo sinyalleri ise şimdilik 157 günlük periyotlarla gizemini korumaya devam ediyor.

