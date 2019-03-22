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“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Down Kardeşliği Derneği iş birliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladı.Merinos AKKM’deki programa kamu kurumlarının yöneticileri ve engelli dernekleri başkanları ve her engel grubundan gençler katıldı.

“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Down Kardeşliği Derneği iş birliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladı.
Merinos AKKM’deki programa kamu kurumlarının yöneticileri ve engelli dernekleri başkanları ve her engel grubundan gençler katıldı. Program, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı işaret diliyle İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından ‘Tıpkı sizin gibiyiz. +1 Farkla!’ sloganıyla hazırlanan kamu spotu ilgiyle izlendi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, “Engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, meslekî becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, engelli ailelerin gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak, engelli ve engelsiz fertler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek adına farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.
Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu söyleyen Kocabıyık, down sendromlular ve ailelerinin çabalarına katkıda bulunmak için Engelsiz Yaşam Merkezi ve Down Kardeşliği Derneğinin birlikte hazırladıkları program için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Müzik, şiir, dans ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program sonunda kısa bir stand-up gösterisi de yer aldı. engelli çocuklar ve aileleri beyaz balon uçurdular.

“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

“Tıpkı sizin gibiyiz, + 1 farkla”

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