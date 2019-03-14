SİNAN USLU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Tıpkı yerli silah gibi yerli ilaç üretmek mecburiyetindeyiz. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileşmeyi sağlayabilmek." dedi.

Yediyıldız, AA muhabirine, ilaçta yerlileştirme çalışmaları ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha güçlü bir Türkiye için yerli ve milli projelerin önemli olduğunu söyleyen Yediyıldız, ulaşım ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Yerli ve milli projelerin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını dile getiren Yediyıldız, sağlık sektöründe hayata geçirilen her bir milli projeyle Türkiye'nin temellerinin daha da sağlamlaştırıldığını ifade etti.

Sağlıkta yerli seferberliğinin önemine işaret eden Yediyıldız, şöyle konuştu:

"İlaçta yerlileştirme çalışmaları olmazsa olmazımız. İlaç nedeniyle her yıl 6,1 milyar dolar cari açığımız var. Bunun için ilacı yerli üretmemiz gerekiyor. Büyümenin birinci şartı cari açığı kapatmaktan geçiyor. Bunun için tıpkı yerli silah yapmak, yerli enerjiyi bulmak gibi yerli ilaç üretmek mecburiyetindeyiz. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileşmeyi sağlayabilmek."