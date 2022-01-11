Tıpta Bir İlk: Domuzdan İnsana Kalp Nakli

ABD’de ölümcül bir kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledildi. Tıp tarihinde bir ilk olan ameliyat Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlar tarafından gerçekleştirildi.

Uzmanlar, ilk domuz kalbi naklinin uzun vadede başarıyla sonuçlanması halinde, bunun, organ naklinde bir çığır açacağını söylüyor.

İnsan vücuduna uyum sağlaması için genetiği değiştirilen domuz kalbinin, 57 yaşındaki David Bennett’i ne kadar süre hayatta tutacağı henüz bilinmiyor. Ancak Bennett, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, “Ya bu nakil yapılacak ya da öleceğim. Yaşamak istiyorum. Bu karanlıkta alınan bir risk, ama son şansım” dedi.

Geçen hafta Maryland eyaletinin Baltimore kentinde yapılan nakil ameliyatı 7 saat sürdü. Bennett’in oğlu David Bennett Jr., Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, “Babam ölmek üzereydi o yüzden normal kalp nakli için aranan şartlara uymuyordu. Ameliyat öncesinde ölmek üzereydi, şu an da kaç gün daha yaşayacağını bilmiyoruz elbette” ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre, şu an yaklaşık 110 bin kişinin organ nakli beklediği ABD’de, her yıl 6 binden fazla hasta nakil yapılamadığı için yaşamını yitiriyor.

Maryland Üniversitesi’nde, hayvandan insana organ nakli alanında yürütülen araştırmaların direktörü olan Dr. Muhammad Mohiuddin, domuzdan insana yapılan ilk kalp nakliyle ilgili olarak, “Eğer bu işe yararsa, şu an acı içinde bekleyen hastalar için organ bulunabilecek” diyor.

Hayvanlardan insanlara organ nakliyle ilgili araştırmalar uzun bir süredir devam ediyor. 1984 yılında bir babunun kalbi, ölmek üzere olan bir bebeğe nakledilmişti. Ancak bebeğin bedeni yeni organı kabul etmediğinden 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tıpta kaydedilen ilerlemeler sayesinde, şu an nakledilecek hayvan organlarının genetiği, insan bedenine uyum sağlayacak şekilde değiştirilebiliyor. Kalp hastası Bennett’e nakledilen domuz kalbinin hücreleri de, insan vücudunun tepki gösterdiği şeker içeren bir maddeden arındırıldı.

Her ne kadar tıpta bir ilk niteliğinde olan bu nakil işleminin ne kadar süre başarılı sonuç vereceği bilinmese de, birçok uzmana göre bu, organ naklinin geleceği açısından oldukça önemli bir adım.

Organ Paylaşım Ağı Birliği’nin (UNOS) en üst düzey yöneticilerinden Dr. David Klassen, Maryland Üniversitesi’nden uzmanların gerçekleştirdiği nakil ameliyatını, “bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

57 yaşındaki, ölümcül kalp hastası Bennett’e yapılan nakil işlemi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) alınan ‘acil durum onayı’ sonrası yapıldı.

Geçen yıl Eylül ayında, New York’ta yürütülen bir araştırma kapsamında da bir domuzun böbreği, ölmüş bir insan bedenine geçici olarak yerleştirilmiş ve organın çalışmaya başladığı gözlemlenmişti.

Bu klinik deneyi yürüten New York Üniversitesi’nden Dr. Robert Montgomery de Maryland Üniversitesi ekibinin kaydettiği başarının “muhteşem bir ilerleme” olduğunu söyledi.

