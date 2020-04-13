Tıpta pik yapmak ne demek? Koronavirüs ne zaman pik yapacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza pek çok yeni kavram ve bilgi girdi. Bunlardan biri de özellikle televizyonda sık sık duyduğumuz “pik yapmak” terimi. Bu terimi özellikle doktorlar ve uzmanlar koronavirüslü vaka sayıları ve sürecin gelecğei ile ilgili konuşurlarken duyuyoruz. Peki pik yapmak ne demek? İşte tıpta pik yapmak ile ilgili detaylar ve koronavirüs ne zaman pik yapacak sorusuna verilen yanıtlar...
Pik her ne kadar denizcilik, iskambil oyunlarında özel bir terim anlama sahip olsa da yaygın olarak günlük konuşmada “zirve” olarak kullanılmaktadır. Yani “pik yapmak”, günlük konuşmalarda “zirve yapmak” anlamıyla geçmektedir.
Koronavirüs bağlamında ise uzmanlar “pik yapmak” derken bir günde tespit edilen vaka sayısının ve ölümlerin ulaşacağı en yüksek rakamı kastetmektedirler. Bu zirve noktasından sonra her gün vaka sayısının düşmesi beklenmektedir. Peki koronavirüs ne zaman zirve yapar?
İnsanlar koronavirüs ne zaman pik yapar diye merak ediyor ki vaka ve ölüm sayılarından düşüşler başlasın, Türkiye koronavirüs belasından kurtulmaya başlasın.
Uzmanlar ve doktorlar bu konuda net bir tarih veremiyorlar ama bazı tahminleri olabiliyor:
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk, koronavirüsün 25 Nisan gibi pik yapacağı mantıksız olmaz açıklamasında bulundu ve Ramazan Bayramı’nda virüsün gündemimizden düşeceğini umduğunu belirtti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör verdiği bir röportajda ülkelerin genellikle 1 ayda pik yaptığını bizim de 1 ayda ulaşılan sayının pik sayımız olmasını açıkladı.
Bilim Kurulu üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Nisan ayının 3. haftasında 'pik' yani zirve yapacağını tahmin ettiğini açıkladı.
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