Tıpta pik yapmak ne demek? Koronavirüs ne zaman pik yapacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza pek çok yeni kavram ve bilgi girdi. Bunlardan biri de özellikle televizyonda sık sık duyduğumuz “pik yapmak” terimi. Bu terimi özellikle doktorlar ve uzmanlar koronavirüslü vaka sayıları ve sürecin gelecğei ile ilgili konuşurlarken duyuyoruz. Peki pik yapmak ne demek? İşte tıpta pik yapmak ile ilgili detaylar ve koronavirüs ne zaman pik yapacak sorusuna verilen yanıtlar...

PİK YAPMAK NE DEMEK?

Pik her ne kadar denizcilik, iskambil oyunlarında özel bir terim anlama sahip olsa da yaygın olarak günlük konuşmada “zirve” olarak kullanılmaktadır. Yani “pik yapmak”, günlük konuşmalarda “zirve yapmak” anlamıyla geçmektedir.

Koronavirüs bağlamında ise uzmanlar “pik yapmak” derken bir günde tespit edilen vaka sayısının ve ölümlerin ulaşacağı en yüksek rakamı kastetmektedirler. Bu zirve noktasından sonra her gün vaka sayısının düşmesi beklenmektedir. Peki koronavirüs ne zaman zirve yapar?

KORONAVİRÜS NE ZAMAN PİK YAPAR?

İnsanlar koronavirüs ne zaman pik yapar diye merak ediyor ki vaka ve ölüm sayılarından düşüşler başlasın, Türkiye koronavirüs belasından kurtulmaya başlasın.