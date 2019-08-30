Tıpta uzmanlık için 17 bin aday ter dökecek

AHMET SERTAN USUL - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-TUS 2.dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 adayın katılacağını söyledi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağını hatırlattı.

2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlayacağını belirten Aygün, "Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek." dedi.

Aygün, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 3 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaştı.