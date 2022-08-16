TIR'a arkadan çarpan aracın hali şoke etti! Trabzon'da feci kaza: 3'ü çocuk, çok sayıda yaralı var

Kaza, Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 06 AY 0235 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki 48 LJ 929 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

