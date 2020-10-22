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  4. TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı

TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Aksaray’da, TIR'a arkadan çarparak, takla atan otomobilde, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Dudu Tunç (33) ile oğlu Ahmet Tunç'un (3) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

TIR'a çarpan otomobil takla attı! 2'si çocuk 4 kişi yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Aksaray- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Baydar (29) yönetimdeki otomobil, Ahmet Ergin'in (34) kullandığı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla attı.

Kazada sürücü Mustafa Baydar ile otomobildeki kız kardeşi Dudu Tunç ve yeğenleri Ahmet Tunç ile Elanur Tunç (8) yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Dudu Tunç ile oğlu Ahmet Tunç’un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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