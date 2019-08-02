TIR, ağaca çarptı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarpan TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gökçesu-Bolu karayolunda meydana geldi. Bolu yönüne giden Yetkin Yılmaz yönetimindeki 78 BP 526 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Yetkin Yılmaz ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası alev alan TIR'dan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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