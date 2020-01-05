HABER
  4. TIR, alev alev yandı

TIR, alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

 AKSARAY’da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.
Bursa’dan, Irak’a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) yönetimindeki 47 DE 762 plakalı TIR, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Yeni Sanayi Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor bölümünden alev aldı. İlhan, TIR'ı yolun sağına çekip, aracı terk ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem olarak karayolunu trafiğe kapattı. Alevler, dorsedeki suntalara sıçradı. Alev topuna dönen TIR'da zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangında, dorsedeki suntaların bir kısmı da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, karayolu da yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

​FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadıİstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.