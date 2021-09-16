HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TIR, alev alev yandı! Tokat'ta korkutan anlar

TIR, alev alev yandı! Tokat'ta korkutan anlar

16.09.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta seyir halindeki TIR, alevler içinde kaldı. Motor kısmından alev alarak yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebildi. Aracın kupa kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

TIR, alev alev yandı! Tokat'ta korkutan anlar

Olay, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a giden Mücahit Onur Sarı (37), idaresindeki seramik yapıştırma harcı yüklü olan TIR, Kızıliniş mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Sürücü Mücahit Onur Sarı, aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan TIR kullanılamaz hale geldi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndüİnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndü
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
TAYAD'lı eylemcilere gözaltıTAYAD'lı eylemcilere gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Sivas Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.