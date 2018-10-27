Tır alt geçitte sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de iş makinelerini taşıyan tırın alt geçitte sıkışması nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, kaza Yeşilyurt mevkisinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Asfalt çalışmalarında kullanılan iş makinelerini taşıyan seyir halindeki tır, yüksekliği nedeniyle alt geçitte sıkıştı.
Kazada, tırın üzerindeki iki iş makinesinde hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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