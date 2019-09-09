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TIR, alt geçitte sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

BOLU'da, markete ürün taşıyan TIR'ın dorsesi, 3 metre yükseklikteki alt geçide çarpıp, parçalandı.

TIR, alt geçitte sıkıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, markete ürün taşıyan TIR'ın dorsesi, 3 metre yükseklikteki alt geçide çarpıp, parçalandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Umutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Can yönetimindeki 34 BPA 827 plakalı TIR, 3 metre yüksekliğindeki Kürkçüler alt geçidinden geçtiği sırada daha yüksek olan dorsesi tavana çarptı. Alt geçitte sıkışan TIR'ın sürücüsü durumu itfaiyeye haber verdi. TIR yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. TIR'ın dorse kısmında bulunan ürünler yola saçılırken, belediye ekipleri ürünleri yol kenarına taşıdı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi hasar gördü.

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TIR, alt geçitte sıkıştıTIR, alt geçitte sıkıştıTIR, alt geçitte sıkıştıTIR, alt geçitte sıkıştı

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