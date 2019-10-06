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TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.  Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi.

TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen turşu yüklü 35 ELF 34 plakalı TIR, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, ani fren yapılması sonucu sarsıldı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde yüklü olan turşu bidonları yola saçıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve karayolları ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen karayolu ekipleri, güvenlik önlemi alarak olası bir kazayı önledi.
Bu arada, firma sahipleri meydana gelen kazayı haber yapmak isteyen gazetecilere tepki göstererek görüntü ve fotoğraf alınmasını engelledi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola saçılan turşuların temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü.

FOTOĞRAFLI

TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı

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