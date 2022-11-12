Tır, asker uğurlama konvoyundaki araçlara çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Akhisar'dan Yeniceköy'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, önünde seyir halinde olan asker uğurlama konvoyundaki sürücü Harun Ç. (22) yönetimindeki otomobil ve Serhat A. (24) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Tır sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucu 2 araçtaki yolcular Doğukan P. (16), Fırat A. (20), Yusuf G. (19) ve Adem T. (21) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek yoğunluk yaşattılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor. (İHA)

