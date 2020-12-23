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  4. Tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

23.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yabancı plakalı tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü de yaralandı.
Kaza saat 14.45 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Ali Çinüçen (55) idaresindeki SC 521 yabancı plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir haline olan Özgür Bilgiç idaresindeki 26 ABL 821 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü de kupa içerisinde sıkışarak yaralandı. Kendi imkanları ile kupanın içinden çıkan Çinüçen, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırdan çıkan dumanlar sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye amirliği ekipleri de kaza yerinde önlem aldı. Karayolları ekiplerinin kumlama çalışmaları ve kazaya karışan tırların yoldan kaldırılması ile karayolunda trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

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