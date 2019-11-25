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TIR bariyerlere çarptı; sürücü yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Gülseven yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, E5 yolunda meydana geldi.

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Gülseven yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E5 yolunda meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden İstanbul yönüne giden Hüseyin Gülseven yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen sürücü Hüseyin Gülseven, sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. TIR'ın yakıt deposunun kazada delinmesi sonucu yola dökülen yakıtın kazaya neden olmaması için polis, yolun tek şeridini trafiğe kapadı. Karayolları ekipleri, yakıtın aktığı yolda kumlama çalışması yapıp, yeniden ulaşıma açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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