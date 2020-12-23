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Tır başka tıra çarptı: 1 ölü

23.12.2020 22:01 | Son Güncelleme:
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Tır başka tıra çarptı: 1 ölü

Niğde’de tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Niğde otoyolu Kemerhisar kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Niğde’de tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Niğde otoyolu Kemerhisar kavşağı yakınlarında meydana geldi. R.B. yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı tır, iddiaya göre önünde seyir halinde olan başka bir tıra çarptı. Hurdaya dönen tırın içerisindeki sürücü R.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden tır şoförü R.B.’nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır başka tıra çarptı: 1 ölü

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