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  4. TIR'dan düşen zeytin bidonlarından böyle kurtuldu

TIR'dan düşen zeytin bidonlarından böyle kurtuldu

05.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, iş yerinin önünü temizlerken yoldan geçen tırın dorsesinden zeytin bidonları üzerine savruldu. Neredeyse bidonların altında kalacak olan lokantacının birkaç adımla kurtulduğu anlar cep telefonlarına anbean yansıdı.

Mersin’in Mut ilçesinde, iş yerinin önünü temizleyen lokantacı az kalsın yoldan geçen tırın dorsesinden savrulan zeytin bidonlarının altında kalıyordu. Sertavul Yaylası’nda faaliyet gösteren lokantacı Osman Baştuğ, iş yerinin önünde temizlik yaptığı esnada az kalsın facia yaşanıyordu.

Mut-Karaman istikametine giden zeytin yüklü bir tırın viraja girdiği sırada dorsesinde yüklü zeytin bidonları yola savruldu. Baştuğ, tırın dorsesinden fırlayan bidonlardan kaçarak kurtuldu. Tır ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yeri sahibinin tırın dorsesinden düşerek savrulmaya başlayan zeytin bidonlarını fark ederek kaçması yer alıyor.

Zeytin bidonlarından kaçarak olası bir faciadan kurtulan iş yeri sahibi Osman Baştuğ, “İş yerimin önünde temizlik yaparken bir anda ses duydum. Baktım tırın üzerindeki zeytin bidonları savrulmuş kendimi zor attım kenara” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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