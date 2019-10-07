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TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

ANNE- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için bugün memleketleri Bursa'da cenaze töreni düzenlendi.

TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

ANNE- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için bugün memleketleri Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Osmangazi ilçesindeki Tuna Camii'nde, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde, baba Faruk Solmaz ve yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hanım Solmaz ve oğlu Teyfik Solmaz'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

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