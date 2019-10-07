HABER

TIR dehşetinde ölü sayısı 4 oldu, babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, su almak için markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa’da yaşayan Faruk Solmaz, hafta sonu ailesiyle birlikte, eşinin anne babasını görmek için Pamukova’ya geldi. Aile dün öğleden sonra da Bursa'ya dönmek için otobüs durağına geldi.

Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakıp, su almak için yakındaki markete girdi. Ancak bu sırada Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkıp durağa daldı. TIR, üst geçidin ayağına çarparak, durdu. Üst geçidin merdivenleri, TIR'ın üzerine çöktü.

Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı.

Hanım Solmaz ile 2 çocuğunun cenazelerinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Yaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldıYaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldı
Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltıNazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.