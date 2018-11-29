TIR devrildi, 14 büyükbaş telef oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen TIR'daki 32 büyükbaştan 14'ü telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Çavuş köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum- Mecitözü mevkisinden İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AAJ 683 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan 32 büyükbaştan 14'ü telef oldu. Devrilen TIR, vinçle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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