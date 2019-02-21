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TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 19:39 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul-Samsun D-100 yolu ulaşıma kapandı.

TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul-Samsun D-100 yolu ulaşıma kapandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 10 kilometre mesafedeki Karaçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hatipoğlu yönetimindeki 53 K 5436 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada sürücü Hatipoğlu hafif yaralanırken, İstanbul-Samsun D-100 yolu ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda devrilen TIR'ı vinçle yoldan kaldırdı, yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

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