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Tır devrildi: Sıfır araçlar yola saçıldı

08.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi. Kulu ilçesindeki kazada, devrilen tır ile dorsesinden düşen 9 hafif ticari araç zarar gördü.

Tır devrildi: Sıfır araçlar yola saçıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu hem bu araçta hem de dorseden düşen sıfır kilometre 9 hafif ticari araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Murat İdanoğlu (50) yönetimindeki 34 GH 4597 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolu Yazıçayır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu tırda sıkışan İdanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Tırda bulunan sıfır kilometre hafif ticari araçlarda zarar meydana gelirken, Ankara-Konya kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza sonrası tır ile hafif ticari araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. (AA)

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Konya
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