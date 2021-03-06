HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır devrildi, şoförün kolu koptu

Tır devrildi, şoförün kolu koptu

06.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.Edinilen bilgilere göre kaza sabah 05.00’te Safranbolu Kavşağı’nda meydana geldi.

Bartın’da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah 05.00’te Safranbolu Kavşağı’nda meydana geldi. Bartın limanından aldığı hurda yükünü Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasına taşıyan Zafer Gülenç yönetimindeki 78 BT 672 plakalı Volvo marka tır kavşak geçişi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırda sıkışan şoför Gülenç için bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan tır şoförünün kolunun koptuğu öğrenildi. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kopan kolunun dikilmesi için ameliyata alındı. Kaza nedeniyle çevreye saçılan hurda demirler iş makineleri ile toplandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulunduHeyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu
Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi günü büyük yoğunluk

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Aslı Yılmaztürk kimdir ve neden öldü? Kaldığı evde ölü bulundu

Ünlü ismin şoke eden ölümü

Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı! Bu hafta sonuna dikkat

Uzmanından kritik uyarı! Bu hafta sonuna dikkat

Ömer Seyfettin kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Ömer Seyfettin kimdir?

Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu

Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.