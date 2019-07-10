TIR devrildi, sürücü yaralandı

İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Sürücü yaralanırken, yolun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Arifiye mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hasan Güzel yönetimindeki 26 DK 494 plakalı boş meyve kasası yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, sürücü Hasan Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güzel, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönü ulaşıma kapanırken, TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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