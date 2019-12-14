TIR devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Romanya'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği sıfır kilometre cipleri Bursa'ya götüren Bulgar uyruklu Gabriel İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazadan sürücü İvanov yara almadan kurtulurken, TIR'da dorsesinde bulunan sıfır kilometre 6 cipten 3'ünde hasar meydana geldi. Devrilen cipler çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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