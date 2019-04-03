TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. TIR alev alarak yanarken, TEM Otoyolu'nun her iki istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Berker Uğur idaresinde 34 GIF 55 plakalı sunta yüklü TIR lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra orta refüje devrildi. TIR'dan atlayan sürücü Berker Uğur hafif yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan suntalar yola döküldü. Ankara ve İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alev alan TIR itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ankara istikametinde yolda bulunan suntaların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, bir süre İstanbul istikameti de ulaşıma açıldı.

SAPANCA(Sakarya), (DHA)

