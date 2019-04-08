TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı(1)

KOCAEL\u0130'nin K\u00f6rfez il\u00e7esinde, TEM Otoyolu K\u00f6rfez gi\u015feleri mevkiinde TIR'\u0131n devrilmesi sonucu \u0130stanbul istikameti ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. Ekipler olay yerine ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, yolda ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu.\nK\u00d6RFEZ(Kocaeli), (DHA) -Ba\u015f\u0131ndaki \u015fi\u015flik i\u00e7in doktora gitti, \u015foke oldu!Mersin'de 29 i\u015f\u00e7i hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131!\u0130stanbul'da korkun\u00e7 kaza: 4'\u00fc a\u011f\u0131r 6 yaral\u0131