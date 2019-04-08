HABER

TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken, yolda araç kuyrukları oluştu.

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!
İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralıİstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı!

İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.