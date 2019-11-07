HABER

Tır devrildi, Zonguldak-Düzce karayolu trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:51 | Son Güncelleme

Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D-655 Karayolu trafiğe kapandı.Kaza, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi.

Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D-655 Karayolu trafiğe kapandı.
Kaza, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 81 ER 806 plakalı tır, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiine geldiği esnada viraja hızlı girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Tırın kasasında bulunan hurda metaller yola ve refüje savrulunca D-655 Karayolu’nun Düzce istikameti ve Akçakoca istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı. Devrilen tır aracı çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
'Kırmızı Liste'de aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi'Kırmızı Liste'de aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
China Railway Express Bulgaristan'a geçiş yaptıChina Railway Express Bulgaristan'a geçiş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Pentagon Suriye'deki petrol gelirlerinin YPG/PKK'ya gittiğini itiraf etti

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Avcılar'da çocuğun ölümüne neden olan servis şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Okul bahçesinde feci ölüm! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika! Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.