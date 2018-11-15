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TIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

 İZMİR Alsancak'ta tramvay durağının yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, elektrik direğine çarptı.

TIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak'ta tramvay durağının yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, elektrik direğine çarptı. Tramvay hattının enerji kabloları koparken, seferlerde aksamalar yaşandı.
Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, kentin işlek yerlerinden Alsancak Gar Tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, elektrik direği yan yatarken, tramvay hattının enerji kabloları koptu. Kaza nedeniyle Fahrettin Altay- Alsancak ve Halkapınar- Alsancak arası tramvay seferleri, tek yönlü olarak devam etti. TIR, bölgeden kaldırılırken, belediye ekipleri elektrik direğinin düzeltilmesi için vinç ile müdahale etti.
Yapılacak olan çalışmaların ardından tramvay seferlerinin normale döneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

TIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadıTIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadıTIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadıTIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadı

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