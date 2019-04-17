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Tır dolusu kaçak midye ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Karacabey ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 25 ton midyeye el konuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 25 ton midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen çok miktarda midyenin bir tıra yüklendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu aracı takibe alan ekipler, M.K'nin kıllandığı tırı Bursa-Balıkesir kara yolunun 64. kilometresinde durdurdu.

Ekipler aracın kasasındaki çuvallarda 25 ton midye ele geçirerek muhafazaya aldı.

Araç sürücüsüne bin 635 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak avlanma midye

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