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Tır dorsesinde 43 bin 170 kilo kehribar taşı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 43 bin 170 kg kehribar taşı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Ro-Ro limanında yapılan bir operasyonda; Ukrayna’dan Zonguldak RO-RO limanına gelen tır aracı, x-ray taramasından geçirildi.

Tır dorsesinde 43 bin 170 kilo kehribar taşı ele geçirildi

Zonguldak’ta bir tırın dorsesine gizlenmiş 43 bin 170 kg kehribar taşı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Ro-Ro limanında yapılan bir operasyonda; Ukrayna’dan Zonguldak RO-RO limanına gelen tır aracı, x-ray taramasından geçirildi. Şüphelenilerek yapılan detaylı aramada; aracın dorsesine özel olarak gizlenmiş vaziyette 43,170 kg ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi. Tır sürücüsü olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Piyasa değeri 646 bin 945 TL olduğu öğrenilen taşlara el konuldu.

Tır dorsesinde 43 bin 170 kilo kehribar taşı ele geçirildi

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