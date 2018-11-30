TIR dorsesinde 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

ADANA,(DHA)- ADANA'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramada 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kent merkezinden geçen otoyol üzerindeki İncirlik Park Alanı polis uygulama noktasında şoför C.Ö. yönetimindeki TIR, şüphe üzerine durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri tarafından TIR'ın dorsesinde dedektör köpeği 'Penny' ile yapılan aramada, rulo şeklindeki muşambaların arasına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu değerlendirilen 60 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan TIR şoförü C.Ö., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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