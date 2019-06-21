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TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.

TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Mersin Limanı içerisinde KKTC'ye gitmek üzere feribota yüklenecek 33 NVV 25 plakalı TIR'da arama yaptı. Strafor taşıyan TIR'ın dorsesini açan ekipler, 7'si çocuk olmak üzere 20 Suriyeli göçmenle karşılaştı. Dorsedeki göçmenlerin sıcak ve havasızlıktan etkilenmemesi için iklimlendirme sistemi yapıldığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Göçmenler ise ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandıTIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandıTIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandıTIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

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