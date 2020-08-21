TIR dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

19 Ağustos günü yaşanan olayda kentin girişindeki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durduran polisler, yaptıkları kontrolde TIR'ın dorsesinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi. Kaçak göçmenler Atatürk Spor Salonu’na getirildi. Bazı göçmenler bu sırada kaçmaya da çalıştı.



İki günü spor salonunda geçiren kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere gece 01.00 sıralarında Edirne Göç İdaresi’ne sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılan 173 göçmen 10 otobüsle Edirne’ye gönderildi. (İHA)



