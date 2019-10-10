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Tır dorsesindeki yangında 500 çuval kekik yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde bir tırda çıkan yangında yaklaşık 50 çuval kekik söndü.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde bir tırda çıkan yangında yaklaşık 50 çuval kekik söndü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler tamamen tırı sarmadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay, Bozkurt ilçesi çıkışında meydana geldi. Murat Acar kullandığı 35 AT 1563 plakalı kekik yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini görünce aracı yol kenarına çekerek itfaiye arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Hızlıca yangına müdahale eden ekipler yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonrası tır dorsesinde bulunan yaklaşık 500 çuval kekiğin yandığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içinse başlatılan soruşturma devam ediyor.

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