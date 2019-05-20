Tır dorsesindeki yangında tonlarca kağıt kül oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangında 26 ton hurda kağıt kül oldu.
Marmaracık Mahallesi Edirne yolu üzerinde seyir halinde bulunan Cihat Dinçer idaresindeki 50 AAC 772 plakalı tırın 50 AAN 433 plakalı dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında, dorsede bulunan 26 ton hurda kağıt yanarak kül oldu.
Tırın çekicisini yanmaktan kurtaran sürücü, itfaiye ve jandarmayı arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında tırda bulunan 26 ton hurda kağıt kül oldu.
Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum