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Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de tır dorsesinden yola saçılan bidonlara çarpan araçların karıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolu Eski Edirne Asfaltı hobi bahçeleri mevkisinde kimyasal madde taşıyan 06 JVG 76 plakalı tırın dorsesinden bidonlar yola düştü.

Bidonlar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada 9 kişi hafif yaralandı. İncelemede, bidonlarda kozmetik sektöründe kullanılan hidrojen peroksit adlı maddenin bulunduğu belirlendi.

Öte yandan çevreye dağılan kimyasal maddenin ilgili firma tarafından kaldırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Kimysal madde

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