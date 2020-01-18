Tır dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü eşi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin park halindeki tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sedat Tös (44) idaresindeki 28 AAU 407 plakalı kamyonet, Gülburnu mevkisinde park halindeki 53 K 5089 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü Sedat ile araçta bulunan eşi Nurgül Tös, 112 Acil Servis ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tös, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, hayati tehlikesi bulunan eşi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tır sürücüsü Şükrü Korkmaz, ifadesi alınmak üzere Espiye Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

