Tır dorsesine gizlice binen 4 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Avrupa'ya gitme hazırlığındaki bir tırın dorsesine saklandığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan O.A, bir süre mola vermek için tırı Babaeski ilçesinin Karacaoğlan köyündeki restoranın bahçesine park etti.

Dorse içerisinden sesler geldiğini fark eden O.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı araştırmada, dorsenin mührünü kırarak içeriye girdikleri değerlendirilen 4 Irak uyruklu düzensiz göçmeni saklandığı yerde yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

